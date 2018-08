Aereo da Palermo a Torino, ritardo di 4 ore: come ottenere il rimborso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora disagi per i coloro che si spostano in aereo. A farne le spese, tra gli altri, sono stati i passeggeri del volo Ryanair FR4916. La partenza del volo, infatti, programmata per le ore 10:15 dall’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo – Punta Raisi è stata posticipata alle 14:30 per motivi che ancora la compagnia di bandiera irlandese non ha chiarito. La naturale conseguenza di questa posticipazione è stato un ritardo all’arrivo presso l’Aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle di 3h e 49′. Difatti, il boeing 737-800 Ryanair ha approcciato la pista dell’aeroporto piemontese intorno alle 15:44, quando l’atterraggio era previsto per le ore 11:55. A dare notizia dell'accaduto è EasyRimborso azienda leader in ambito di rimborsi per disservizi aerei.

I passeggeri a bordo del volo Ryanair FR4916 hanno la possibilità di chiedere la Compensazione Pecuniaria a titolo di rimborso.

I passeggeri vittime di questo tipo di disservizi possono richiedere il risarcimento contattando la segreteria di EasyRimborso al 3421031447 (anche tramite whatsapp) o tramite e-mail all’indirizzo info@easyrimborso.it. fornendo:

copia di un documento d'identità;

copia della carta d'imbarco;

sintesi dell'accaduto.

Lo Staff di EasyRimborso