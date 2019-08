Tre mezzi dell'Aeronautica in volo su Palermo: la città "set" di riprese video

Il silenzio di una tranquilla giornata di fine agosto è stato interrotto nel pomeriggio dal rombo assordante dei motori di alcuni aerei militari. In volo su Palermo (apparentemente a bassa quota), dalla Noce all'Addaura e passando anche per vie più centrali, un C-130J e due Eurofighter dell'Aeronautica militare.

In tanti alzando gli occhi hanno notato i tre aerei. La curiosità è stata molta e sui social è partito il tam tam chiedendo di cosa si trattasse. Arcano presto svelato: si tratta di mezzi impeganti in riprese video-fotografiche su Palermo, Erice e Trapani. "Un'occasione - scrive proprio l'Aeronautica su Twitter - per stare con il naso all'insù e scattare le vostre foto ad 1 C-130J e 2 Eurofighter in volo su queste belle realtà siciliane".