Una palermitana al Festival di Cannes: Adelaide Compagno conquista il grande schermo

La bella palermitana Adelaide Compagno, 24 anni, attuale Miss Sorriso a Miss Italia, sbarca a Cannes: è tra i protagonisti di “The Dance of the hearts”, pellicola che verrà presentata al Festival del Cinema a maggio. Il film, interamente in lingua inglese, narra la storia di Vittoria, una giovane studentessa che entra in una scuola riservata a giovani talenti universitari dove si innamora di Gregory, professore che nasconde un segreto: è un vampiro immortale, come il resto degli insegnanti. Non si tratta di una pellicola horror: i protagonisti sono dei dotti filosofi che donano conoscenza in cambio del sangue dei loro alunni donato consensualmente. Adelaide sarà Francesca Tibaldi, la direttrice dell’Università dove studia Vittori

Alcune scene del film, diretto da Luciano Silighini Garagnani, prodotto da River Road Entertainment- International e tratto dal romanzo “La danza dei cuori” di Lisa Lambertini, verranno girate a gennaio ad Alba, nella Villa Bricco Paglieri, e poi tra Venezia, Londra e Parigi. “Sono felice di girare nelle Langhe. L’amico Mario Sandri - dichiara Miss Sorriso - ci ospita nella sua tenuta, luogo unico da dove si coglie l’essenza stessa del territorio e la sua poetica”.

La pellicola verrà distribuita negli Stati Uniti in estate. Nel cast anche Alessandra Chiodini, già diretta da Paolo Sorrentino, Alessia Campana, Ellen Bergamini, Rebecca Di Maio, Nunzia Raia, Benedetta Pastore Falghera, Jessica Corti, Serena Marcacci, Cristina Alby, Elisa Narducci, Francesca La Gala e gli attori Ivan Brusa, Andrea Pelizzoni, Gianmaria Villani e Alessando Davoli.

