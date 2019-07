Incidente all'Addaura, Smart in testacoda dopo uno scontro: grave un giovane

Scontro fra due auto in uno dei curvoni dell’Addaura. E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte, intorno all’1.30, nel lungomare Cristoforo Colombo, davanti a uno dei numerosi locali della movida estiva. Ad avere la peggio il conducente di una Smart, il 22enne I.G., ricoverato in prognosi riservata al Trauma center di Villa Sofia. Altri due i giovani feriti e ricoverati nella stessa struttura ospedaliera.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre macchine, una delle quali parcheggiata. Le due in movimento erano la Smart e una Toyota Rav 4: la prima viaggiava in direzione Arenella, mentre la seconda procedeva verso Mondello. Stando a una prima ricostruzione una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta. Prima di terminare la sua corsa la Smart sarebbe andata in testacoda, sbattendo anche contro un muretto di cinta.

Dopo le numerose segnalazioni sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno portati a Villa Sofia. Tra i ricoverati il 21enne P.P., che si trovava sulla Smart, e il diciannovenne P.M., passeggero della Rav 4 guidata da un altro giovane rimasto illeso. A stabilire la dinamica sarà il personale dell’Infortunistica che ha eseguito i rilievi.