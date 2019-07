"Spazio occupato abusivamente", nuovo sequestro per il lido Acapulco all'Addaura

Sono scattati ancora una volta i sigilli per il lido Acapulco all'Addaura. Il sequestro è scattato per abusivismo. Come già accaduto in passato, il titolare (che è stato denunciato) è accusato di avere occupato abusivamente l'area demaniale con 27 sdraio, 6 ombrelloni, un pozzetto congelatore e altra attrezzatura da spiaggia. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Già lo scorso anno la struttura era stata sequestrata per la mancanza delle autorizzazioni previste dalla legge.