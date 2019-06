Petralia Soprana, il Comune acquista un nuovo scuolabus: i mezzi salgono a due

Un nuovo scuolabus è stato acquistato dal Comune di Petralia Soprana. Dopo tante vicissitudini burocratiche finalmente l’atteso mezzo è arrivato e si aggiunge a quello già in servizio. Il nuovo autoveicolo è stata acquista con fondi comunali e sarà utilizzo per il trasporto di alunni della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Lo scuolabus potrà trasportare 32 alunni oltre all’accompagnatore e all’autista. “Un altro impegno che avevamo preso con i cittadini – ha detto il sindaco Pietro Macaluso – è stato mantenuto. Siamo soddisfatti perché la scuola per l’amministrazione è al primo posto”.

