Sfrecciano con l'acquascooter a Mondello, poi minacciano guardia costiera e scatta il sequestro

Intervento della guardia costiera nel porticciolo di Mondello, scatta il sequestro penale di due acquascooter. L’operazione è stata messa segno a seguito di accertamenti avviati nel weekend scorso. "I conducenti dei mezzi - spiegano dalla guardia costiera - durante dei normali controlli in materia di diporto nautico effettuati dalle motovedette, avevano assunto comportamenti violenti e minacciosi nei confronti dei militari. Per questi comportamenti i due uomini erano stati deferiti all’autorità giudiziaria".

Dopo alcuni giorni di appostamenti, i due acquascooter sono stati individuati nel porticciolo di Mondello e sequestrati per essere messi a disposizione del giudice. Sul posto sono intervenute anche le unità cinofile della polizia per le verifiche di propria competenza.

"Sin dall’inizio della stagione estiva - spiegano dalla guardia costiera - la Capitaneria di porto di Palermo ha intensificato i controlli, in particolare a Mondello e Sferracavallo. L'obiettivo è quello di contrastare in particolare le condotte di alcune persone che a bordo di acquascooter, in violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare e delle più basilari regole di convivenza a mare, mettono a repentaglio la sicurezza dei bagnanti".