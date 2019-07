Fermati con l'acquascooter, ostacolano controlli della guardia costiera: arrestati

Ostacolano controlli in mare e vengono arrestati. Intervento della guardia costiera di Porticello nell’ambito dell’ operazione “Mare Sicuro”, disposto nello scorso weekend con una valanga di controlli che ha interessato il litorale di competenza dell’ufficio circondariale marittimo di Porticello con l’impiego congiunto di diverse unità del corpo delle capitanerie di porto (motovedette e battelli litoranei veloci) e un elicottero del nucleo aereo di Catania della guardia costiera.

Nel corso delle verifiche, due persone alla guida di un acquascooter sono state tratte in arresto, per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, dai militari del nucleo operativo della guardia costiera di Porticello coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

"Sono stati inoltre elevati verbali amministrativi per circa 5 mila euro - si legge in una nota - per violazioni al codice della nautica da diporto e posto sotto sequestro un acquascooter per guida senza patente, mentre un altro uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione".

I militari hanno anche elevato anche 30 sanzioni amministrative ai sensi del codice della navigazione a Porticello e San Nicola l’Arena. "Le attività di controllo, volte a contrastare comportamenti tenuti in violazione delle normative nazionali, delle ordinanze di sicurezza balneare e dei regolamenti portuali emanate dalle autorità marittime - spiegano dalla guardia costiera - continueranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell’ambiente marino e il sereno svolgimento delle attività balneari e diportistiche". I controlli sono stati coordinati dal reparto operativo della Direzione marittima della Sicilia Occidentale e capitaneria di porto di Palermo.