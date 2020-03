Pasticcio acqua, sospensione dell'ufficio stampa all'Amap: "Ora fare chiarezza"

La Cgil Palermo e la Filctem Cgil Palermo esprimono la loro solidarietà ai lavoratori dell'ufficio stampa dell'Amap e chiedono ai vertici aziendali che sia fatta presto chiarezza per garantire la continuazione delle attività. “Abbiamo appreso dell’annunciata sospensione dell'ufficio stampa dell'Amap e manifestiamo solidarietà e vicinanza ai due giornalisti quotidianamente impegnati con dedizione nel delicato compito di diffondere l'informazione istituzionale dell'azienda – dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo e per la Filctem Cgil Palermo il suo segretario generale Gabriella Messina e il responsabile del comparto gasacqua Nino Musso -. Auspichiamo che venga fatta al più presto chiarezza sulla vicenda che ha portato all'annunciata sospensione delle attività e che l'ufficio stampa possa presto tornare a svolgere il suo compito per assicurare la diffusione dell'informazione in maniera sempre puntuale e trasparente all'interno di un servizio pubblico che svolge un ruolo importante come quello di Amap”.