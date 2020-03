VIDEO | Acqua inquinata? I palermitani assaltano i supermercati, c'è chi ha preso 14 casse

Dopo la diffusione dell'ordinanza del sindaco che aveva dichiarato l'acqua del rubinetto "non idonea al consumo umano" in mezza Palermo, è scattata la corsa all'acquisto del maggior numero di confezioni d'acqua. Poi qualcuno apprende in diretta che non ci sarebbe nessuno pericolo...