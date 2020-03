Gli esami dell'Asp chiudono il caso acqua inquinata: "Nessun pericolo, è potabile"

L'Asp promuove l'acqua che esce dai rubinetti delle case dei palermitani: è potabile e non ci sono rischi per la salute. Il responso è arrivato ieri dopo le 23 e mette la parola a fine a un pomeriggio a dir poco convulso scandito da comunicazioni contraddittorie che da un lato hanno creato confusione nei cittadini e dall'altro hanno infiammato gli animi a Palazzo delle Aquile. Orlando, che non ha risparmiato le critiche per la gestione delle comunicazioni, adesso tenta di spegnere le polemiche e sottolinea che: "Non è mai stata messa in discussione la salute dei cittadini".

La cronaca di un pomeriggio "confuso"

Tutto parte ieri nel primo pomeriggio da un avviso urgente alla cittadinanza. In buona parte dei quartieri (la mappa allegata alla comunicazione indicava quasi mezza città ndr) l'acqua "non potabile e non adatta per usi umani". E si rende noto che un'ordinanza firmata dal sindaco Orlando sulla base delle analisi dell'Asp 6 effettuate il 25 febbraio inibisce "fino a diversa comunicazione, l’uso delle acque distribuite dai serbatoi Petrazzi Alto e Basso per il consumo umano e in particolare per i seguenti utilizzi: come bevanda, per le imprese alimentari, per la reidratazione e ricostituzione di alimenti, per la preparazione di alimenti e bevande in cui l’acqua costituisca ingrediente o entri in contatto con l’alimento per tempi prolungati, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione, anche se limitata, di acqua come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale".

Il risultato? Supermercati presi d'assalto a caccia di acqua. Poco dopo il dietrofront parziale di Orlando, su tutte le furie per la "diffusione di un comunicato stampa incompleto da parte dell'Amap". Il primo cittadino spiega che "la firma dell'ordinanza è un atto dovuto di fronte a una nota formale inviata dall'Azienda sanitaria provinciale all'amministrazione comunale, ma tutti i dati relativi alla qualità dell'acqua distribuita in città ne confermano la potabilità e la qualità per uso umano".

Ma l'ordinanza resta in vigore, fino a nuove analisi. E in serata arriva l'esito dei tanto desiderati test: tutto in regola. Dopo le 23 quindi l'annuncio di Orlando: "Non è mai stata messa in discussione la salute dei cittadini. Amap ha operato, come era prevedibile, attivando subito ogni procedura per tutelare la sanità pubblica e monitorare costantemente la qualità dell'acqua. Ora l'Asp non ha potuto che confermare i dati di Amap. Non può che dispiacere che qualche scelta eccessivamente burocratica abbia reso obbligatoria oggi pomeriggio una ordinanza che già durante la questa notte sarà revocata".