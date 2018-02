Acqua a giorni alterni, via ai turni: si parte dal 12 febbraio

Via all'acqua a giorni alterni. Da subito (o quasi). Lunedì 12 febbraio partirà il razionamento con la zona sud della città, ovvero Brancaccio. Poi si proseguirà con il centro per arrivare quindi a Mondello. Una soluzione che si era ormai resa necessaria perché che gli invasi che servono Palermo e la provincia sono a secco. L’acqua arriverà un giorno sì e due no. La turnazione riguarderà tutta la città ma verrà garantita la fornitura costante ad alcuni edifici di interesse strategico, quali ospedali e caserme dei vigili del fuoco.

Al dipartimento Acque e rifiuti in questi giorni si è discusso delle soluzioni di medio e lungo termine da adottare, con il ricorso ad interventi strutturali che permettano di fare fronte non solo all'emergenza, ma soprattutto di evitare che la stessa possa ripetersi in futuro, anche in presenza di scarse precipitazioni. I tecnici regionali hanno fatto presente che le riserve d'acqua sono al minimo. E' attesa per venerdì dal Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Il piano dell'Amap partirà dopo il via libera del Cdm. Intanto il Comune ha invitato tutti i cittadini a risparmiare acqua e a evitare sprechi.

"Siamo in una situazione di grave crisi - aveva detto negli scorsi giorni Orlando - e se davvero saremo costretti alla turnazione faremo di tutto per limitare i disagi ed in ogni caso gettando le basi strutturali perché la città sia dotata nel medio-lungo periodo di nuove fonti di approvvigionamento. Finalmente le istituzioni regionali e comunali stanno reagendo in modo coordinato e collaborativo. Il Comune di Palermo tramite l'Amap ha adottato in questi mesi tutte le soluzioni possibili per scongiurare la turnazione, dalla riattivazione del collegamento con Scillato al potenziamento del prelievo da Presidiana".

Il via alla turnazione dell'acqua era stato anche certificato dalle dichiarazioni del vicesindaco Sergio Marino: "Siamo piombati nell'emergenza siccità e saremo costretti a partire con l'acqua a giorni alterni. A meno che il tempo non ci aiuti". E il tempo non ha aiutato Palermo perché le danze della pioggia non sono servite a nulla.