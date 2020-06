Petralia Soprana, la gestione del servizio idrico rimane al Comune

La gestione del servizio idrico integrato rimane nelle mani del Comune di Petralia Soprana. La possibilità che tale gestione potesse andare a società esterne è stata scongiurata grazie all’ottenimento della salvaguardia del servizio votato dall’Assemblea Territoriale Idrica della Città Metropolitana di Palermo. Grazie al raggiungimento di questo obiettivo, il Comune, continuerà, nei prossimi anni, a gestire l’acqua potabile e non solo in modo autonomo e con la libertà di organizzazione del servizio a tutela degli interessi pubblici.

Un bel risultato che ha visto l’impegno costante dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’assessore Leonardo La Placa che ha seguito costantemente tutto l’iter. In caso diverso sarebbe stata la società Amap, gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell’intero Ambito di Palermo che coincide con la delimitazione della ex Provincia regionale di Palermo, comprendente tutti gli 82 Comuni, ad assicurare la gestione de servizio idrico anche nel comune di Petralia Soprana. Il riconoscimento è arrivato a conclusione di un lungo percorso istruttorio, condotto dalla struttura tecnico amministrativa dell’Ati (Sta), che ha appurato la sussistenza dei requisiti di base stabiliti dalla norma e cioè di fare uso di fonti idriche di pregio, l’impiego della risorsa idrica in modo efficiente e assicurare la tutela del corpo idrico. Questo per quanto riguarda l’acqua potabile ma il sistema idrico integrato è costituito anche dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Anche questa gestione è stata valutata idonea e rientrante in quelli che sono gli standard previsti. Non è mancata la collaborazione di SOSVIMA che ha offerto il suo supporto tecnico al Comune di Petralia Soprana e ad altri comuni che hanno manifestato la volontà di proseguire la gestione del servizio in forma diretta ed autonoma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grande la soddisfazione del sindaco Pietro Macaluso che rimarca l’importanza di avere mantenuto la gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato. “Questo risultato - afferma il sindaco - ha evitato al comune di Petralia Soprana di confluire nella gestione unica dell’Ambito Idrico con tutte le problematiche del caso. Ringrazio l’assessore La Placa per il suo impegno e Sosvima per la collaborazione. Anche in questo caso siamo stati attenti e non abbiamo abbandonato i nostri concittadini che sapranno sempre a chi rivolgersi”.