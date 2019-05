Fermo di tre ore all'impianto Casteldaccia: disagi all'erogazione dell'acqua in mezza città

Impianto di Casteldaccia fermo per oltre tre ore questa mattina, disagi in vista in mezza città. "Fino al pomeriggio di oggi - spiega l'Amap - si potranno verificare disservizi all'erogazione idrica nei circuiti serviti dalla condotta Pedemontana". Nel dettaglio potrebbero rimanere a secco i rubinetti dei quartieri Villagrazia, Rocca, Borgo Nuovo, Cep e Boccadifalco. "Per qualsiasi informazione - ricorda l'Amap - si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".