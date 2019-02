Acqua dei Corsari, 11 milioni per mettere in sicurezza il parco Libero Grassi

Via libera da parte della Regione al finanziamento da 11 milioni di euro per la messa in sicurezza del parco Libero Grassi ad Acqua dei Corsari, dove sorge il Teatro del Sole. Lo rende noto il capogruppo del Partito democratico al Consiglio comunale, Dario Chinnici,

Secondo l'esponente Pd si tratta di "un’ottima notizia non solo per la riqualificazione della costa sud, ma per tutta la città: finalmente restituiremo ai palermitani uno dei tratti più incantevoli della costa e un’area su cui poter svolgere attività sportive, sociali e culturali. Grazie all’impegno del vicesindaco Sergio Marino e dell’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro – continua Chinnici – il progetto è stato ammesso al finanziamento e adesso si potrà passare alla fase esecutiva: ci auguriamo che i tempi siano celeri e che si coinvolgano le associazioni e le realtà del territorio, così da consentire di mettere in sicurezza un’area di circa 11 ettari da troppo tempo abbandonata”.