Amg completa i lavori alla cabina Acqua dei Corsari, in funzione oltre 100 punti luce

Tornano ad accendersi a pieno regime gli impianti di pubblica illuminazione alimentati dalla cabina “Acqua dei Corsari”, dopo un lungo intervento effettuato dagli operatori di Amg Energia sulla cabina e su un circuito. E ieri un’altra attività urgente è stata assicurata in seguito ad un incidente stradale: ripristinato un sostegno colpito da un’auto in via Generale Domenico Chinnici dove sono collocati i dispositivi che alimentano i circuiti di bassa tensione della zona.

“In questo difficile momento di emergenza, la nostra società c’è ed è al lavoro, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per contenere l’epidemia, nonostante le difficoltà legate alla carenza di risorse umane nei settori che richiedono competenze di tipo specialistico - sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera - Il problema di Acqua dei Corsari era una delle nostre priorità, come più volte assicurato anche al consiglio della seconda circoscrizione. Lavoriamo per garantire la continuità del servizio e la sicurezza, sia nell’ambito dell’illuminazione pubblica che della distribuzione gas”.

Acqua dei Corsari. Riaccesi un centinaio di punti luce nella zona di Acqua dei Corsari, compresa fra le vie Galletti, Corselli ai Corsari, Pomara, Messina Montagne. L’illuminazione che torna accesa a pieno regime, era in precedenza in funzione a punti luce alternati per la presenza di due guasti ingenti, dell’interruttore generale della cabina e del trasformatore a bobina mobile, oltre che del guasto di un circuito. Con un intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato dal Comune di Palermo, l’interruttore di media tensione della cabina di pubblica illuminazione - ormai vetusto, e non più riparabile - è stato sostituito con un dispositivo di nuova generazione. Con un intervento di manutenzione ordinaria, invece, è stato ripristinato il trasformatore a bobina mobile che è stato riparato. E’ stato necessario anche riparare il guasto presente su uno dei due circuiti di media tensione che alimentano l’illuminazione della zona (circuito Galletti/Pomara/Messina Montagne 2). L’illuminazione torna regolare anche in alcune strade (via Corselli ai Corsari, strada Vicinale Carmine, via Vian) che erano rimaste senza luce perché alimentate soltanto dal circuito guasto. L’intervento di riparazione prosegue nell’ultimo tratto di via Messina Montagne.

Intervento in urgenza in via Chinnici. Ieri pomeriggio un intervento in urgenza è stato assicurato dagli operatori di Amg Energia in via Generale Domenico Chinnici, dove un sostegno dell’illuminazione pubblica è stato incidentato. Per garantire il regolare funzionamento dell’illuminazione nella zona, il palo è stato subito sostituito: sul sostegno, infatti, si trovano le cassette in cui sono collocati i dispositivi che alimentano i circuiti di bassa tensione della zona.