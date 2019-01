Acqua dei Corsari al buio: guasto alla cabina della zona, spenti circa 380 punti luce

Acqua dei Corsari al buio da ieri sera. "Un guasto di notevole entità - spiega Amg Energia Spa - ha reso necessaria la disattivazione della cabina che alimenta gli impianti di pubblica illuminazione della zona". Gli operatori sono al lavoro per tentare la riparazione in manutenzione ordinaria: in questo momento rimangono comunque spenti circa 380 punti luce, in un’area compresa fra la porzione di via Messina Marine che va da cortile Sperone al comune di Ficarazzi e via Messina Montagne. Tornano in funzione invece oltre 90 punti luce a Mondello. I tecnici hanno riparato due guasti sul circuito che alimenta gli impianti della zona compresa fra viale Margherita di Savoia e via Mater Dei e sull’illuminazione di viale delle Sirene.

Il guasto in zona Acqua dei Corsari

Si è guastato l’interruttore generale di media tensione della cabina. Le squadre di Amg Energia, subito intervenute, hanno eseguito un primo tentativo di ripristino dell’apparecchiatura. In considerazione dell’entità del guasto e del fatto che il macchinario è uno di quelli ormai datati e fuori produzione, con ricambi pressoché introvabili, si stanno predisponendo tutte le attività necessarie per un intervento di riparazione consistente e complesso. E’ in corso anche un intervento di riparazione da parte dell’Enel per la sostituzione del proprio modulo di media tensione guasto. Lo stesso interruttore della cabina si era già guastato circa un anno fa ma i tecnici di Amg Energia erano riusciti a ripararlo al meglio. “Siamo al lavoro, l’obiettivo - dice l’amministratore unico di Amg Energia Spa, Mario Butera che ha già informato del guasto il Comune di Palermo, proprietario degli impianti di illuminazione - è di ridurre i disagi ai residenti. Nel caso in cui, i tentativi di riparazione non dovessero andare a buon fine, si lavorerà in sinergia con il Comune per arrivare a una soluzione del problema”.

Per adesso rimangono spenti i punti luce delle seguenti strade: via Messina Marine (da piazzetta Sperone a Ficarazzi), cortile Bandita, via Bandita, via Generale Bertett, vicolo Cavallaro, cortile Compagnone, cortile Fiammingo, piazzetta Giunchi, vicolo Giunchi, via Ernesto Ascione, cortile Mannino, piazza Figurella, via Galletti, cortile Guerrera, via Milazzo, via Pomara, strada Vicinale Carmine, via Antonio Vian, via Corselli ai Corsari, Baglio Santa Zita, corso dei Mille (da via Messina Montagne), via Messina Montagne, Via Grimaldi, via Martino Dati, via Antonio Pizan, via Giovanni da San Remo e via del Pozzo.

Le riparazioni fatte a Mondello

Un ampio guasto è stato riparato con un intervento di manutenzione ordinaria sul circuito di media tensione denominato Regina Margherita di Savoia/Italia/Euridice/Giasone/Saturno/Mater Dei. Tornano in funzione 80 punti luce. Un secondo intervento ha consentito di riaccendere l’illuminazione di viale delle Sirene: la strada era rimasta priva di luce perché l’impianto è alimentato soltanto dal circuito elettrico sul quale si era verificato un disservizio. Riparato, tornano in funzione 18 punti luce.