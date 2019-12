Progetti di ricerca e percorsi di laurea condivisi: accordo con l'Università di Shangai

Siglato a Shangai un protocollo d'intesa tra l'Università di Palermo e il college of Environmental science and engineering della Tongji University per promuovere la ricerca scientifica nei settori dell'acqua, del trattamento delle acque reflue, del ripristino delle risorse e della sostenibilità.

L’accordo di collaborazione è stato sottoscritto dal prof Giorgio Mannina del Dipartimento di Ingegneria e dal prof Li Fengting, deputy dean della Tongji University. Nel corso della cerimonia sono state poste le basi per ulteriori collaborazioni tra i due istituti al fine di avviare progetti di ricerca congiunti e percorsi di laurea a doppio titolo.

Obiettivo dell'intesa è inoltre mantenere e sviluppare forme di collaborazione per la realizzazione di progetti e programmi convidisi finalizzati ad azioni di formazione, comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica nelle aree tematiche di comune interesse promuovendo interazioni a livello nazionale e internazionale.

“Questo nuovo accordo con la Tongji University – sottolinea il rettore Fabrizio Micari – che riguarda un rilevante ambito di studio scientifico fa seguito ai numerosi e recenti successi internazionali conseguiti dal nostro ateneo. Il valore e il prestigio di UniPa si stanno infatti consolidando sempre più con rapporti accademici, culturali e relazionali con importantissime università e istituzioni a livello globale”.