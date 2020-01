C'è l'accordo sulla mobilità: 94 operatori passano da Reset a Rap

Entro febbraio 94 operatori della Reset passeranno alla Rap grazie all'accordo sulla mobilità raggiunto ieri nel corso dell'incontro tra l’amministrazione comunale e i vertici delle due aziende. L'accordo, raggiunto dal Comune e dalle due aziende partecipate, prevede il rafforzamento dei servizi di spazzamento e raccolta su strada.

Il via libera è arrivato dopo che il segretario generale ha confermato la possibilità di attingere dalla lista per la mobilità interaziendale stilata nel 2016 con bando. Lunedì si definirà il protocollo d'intesa, poi partiranno le visite mediche.

Soddisfatta la Fiadel-Cisal che, nonostante la contrarietà di altre organizzazioni sindacali, ha insistito affichè si raggiungesse questo obiettivo. “Un importante risultato per la città: il passaggio di questo personale, a costo zero per i palermitani, consentirà a Rap - commentano i sindacalisti Giuseppe Badaglicca e Nicola Scaglione - di potenziare i suoi servizi di spazzamento e raccolta e a Reset di alleggerire le spese. Attendiamo adesso la firma del contratto che avverrà nei prossimi giorni, a cui seguiranno le visite mediche”.