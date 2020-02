L'Ersu promuove il cinema: seminari e corsi specifici all'Università

Promuovere lo studio, la ricerca e la formazione nel campo cinematografico attraverso la realizzazione, la produzione, la promozione e la distribuzione di film e audiovisivi. Sono questi gli obiettivi del protocollo d'intesa firmato tra l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Ersu) di Palermo, rappresentata dal presidente Giuseppe Di Miceli, e l'Associazione Eikona Film-Piano Focale (Scuola di Cinema), rappresentata dal suo presidente Pippo Gigliorosso.



Tra gli scopi del sodalizio anche la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni di film, iniziative culturali nel settore dello spettacolo, laboratori cinematografici, seminari con personaggi dell’arte cinematografica nazionali e internazionali, corsi specifici riguardanti le professionalità e le maestranze del cinema, convegni sull’arte cinematografica, pubblicazioni, mostre, festival, rassegne, eventi. Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione dell’identità siciliana e alla promozione e sviluppo del nostro territorio attraverso la realizzazione di un’apposita rassegna cinematografica. L'associazione si occuperà anche dello sviluppo e dell'approfondimento delle capacità espressive e comunicative degli studenti universitari nel campo cinematografico e dell’audiovisivo.

Nei giorni scorsi l'associazione, in collaborazione con l'Ersu, aveva organizzato l'incontro dell'attore Claudio Gioè con gli studenti, nella Sala Schembri della residenza universitaria Santi Romano. Nei prossimi giorni verrà reso noto il calendario delle iniziative in programma per l'anno 2020 che potrebbe vedere come primo appuntamento un incontro dell'attore Roberto Lipari con gli studenti. “Esprimo soddisfazione – dichiara il presidente Ersu Palermo, Giuseppe Di Miceli – per l'avvio di questo percorso, nella considerazione che l'Ersu tra i propri scopi deve avere anche quello di contribuire alla crescita culturale della propria popolazione studentesca, futura classe dirigente del Paese, anche attraverso la conoscenza, l'approccio e l'esperienza diretta con il mondo culturale e artistico”.

Borse di studio

L'associazione Eikoma Film ha donato due borse di studio per la frequenza di un corso di Sceneggiatura nella Scuola Piano Focale. Ieri è stato reso noto l’esito dell’esame svolto dalla Commissione che ha esaminato le 30 candidature pervenute. I due studenti “ex aequo” al primo posto sono Agnese Mulè di Alcamo, iscritta all’Accademia delle Belle Arti e frequentante il corso di laurea in Audio Video e Multimedia, e Giovanni Battista Fardella di Palermo, frequentante il corso di laurea di Studi filosofici e storici presso l’Università degli Studi di Palermo.