Accoltella coinquilino mentre dorme: giovane palermitano arrestato a Malta

Un 22enne palermitano, Davide Vitale, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio: avrebbe accoltellato il coinquilino in un appartamento nella città di Saint Julian's, a Malta. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi. La vittima è Mirko Basile, di Pordenone, anche lui 22 anni: ha riportato lesioni che hanno richiesto il trasporto urgente all’ospedale Mater Dei a Msida, la principale struttura sanitaria pubblica maltese.

Il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva, in gravi condizioni. Nei giorni successivi le cure mediche hanno dato esito positivo e il quadro clinico risulta migliorato, tanto che ora il ragazzo sarebbe fuori pericolo. Basile ha subìto diverse operazioni a causa delle ferite da coltello.

Un’aggressione - come riporta il Messaggero Veneto - dai contorni ancora in parte da chiarire e che sarebbe avvenuta mentre il 22enne veneto stava dormendo. Sull'episodio sta indagando la polizia maltese. Secondo quanto riferito dagli investigatori e riportato dai media locali è stato lo stesso Basile a chiedere aiuto presentandosi alla stazione di polizia di St Julian’s, che si trova a poca distanza dall’appartamento, denunciando di aver subito un’aggressione.

Il 22enne presentava un’evidente ferita da taglio, apparentemente causata da una coltellata, e gli agenti hanno immediatamente chiamato un’ambulanza che lo ha trasferito d’urgenza in ospedale. Nel frattempo è partito il lavoro investigativo che ha portato all’arresto del palermitano.

Secondo una prima ricostruzione Vitale avrebbe colpito Basile in seguito a una discussione all’interno dell’appartamento dove entrambi risiedono. Gli avvocati difensori del palermitano hanno presentato una richiesta di libertà su cauzione che è stata respinta, in attesa dell’acquisizione di ulteriori testimonianze. I legali hanno presentato anche una dichiarazione di non colpevolezza. L'aggressione si sarebbe verificata in una casa di Triq Forrest.