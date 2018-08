"Acchianata" di Santa Rosalia, come cambia il traffico alle falde di Monte Pellegrino

Il 4 settembre si avvicina, e i palermitani si preparano a rendere omaggio a Santa Rosalia. Come da tradizione per tutto il mese i fedeli sono soliti andare in pellegrinaggio fino al Santuario di Monte Pellegrino, partendo dalle falde del monte fino alla sacra grotta. La tradizionale "acchianata": il rito che porta migliaia di fedeli a salire a piedi fino al Santuario di Monte Pellegrino. Per l'occasione, dal pomeriggio di lunedì 3 settembre e sino a fine mese scatteranno alcune limitazioni alla viabilità lungo la via Pietro Bonanno e le strade limitrofe.

In particolare, la polizia municipale ha disposto dalle ore 14 del 3 settembre fino alle 24 della seconda domenica di settembre e nei weekend successivi dello stesso mese, il sabato dalle ore 23 fino alle 6 e la domenica dalle 7 alle 20, la chiusura alle auto di via Pietro Bonanno a partire da via Cardinale Rampolla e fino alla Spianata della Grotta.

Nel dettaglio:

Via Pietro Bonanno: tratto compreso tra via Martin L. King e la Spianata della Sacra Grotta: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni direzione di marcia. Chiusura al transito veicolare (a partire da via Cardinale Rampolla) ad eccezione di: veicoli di soccorso, di emergenza, della Protezione Civile e delle Forze dell' Ordine, autobus, pullman turistici e mini bus, veicoli dell' Ente Gestore "Rangers d' Italia", veicoli del Santuario/Curia/Diocesi/Religiosi, in possesso di pass, univocamente identificabile, rilasciato dal Reggente del Santuario di Santa Rosalia, veicoli delle Associazioni dei volontari, accreditate. riconoscibili da apposito logotipo, veicoli diretti al Centro Ricerche e Studi Direzionali-Castello Utveggio, veicoli degli addetti al Servizio antincendio boschivo con mezzi propri, veicoli di servizio delle Aziende che effettuano lavori di manutenzione, veicoli dei Residenti, veicoli con a bordo diversamente abili muniti di contrassegno in corso di validità, veicoli dei Titolari di attività commerciali con allocazione presso la Spianata della Sacra Grotta, ceicoli degli Operatori, Troupe e Tecnici televisivi italiani ed esteri, veicoli diretti al ristorante "Villa Costanza", limitatamente al tratto da e per lo stesso.

Divieto di sosta con rimozione sui due lati di ogni carreggiata e di ogni area nei luoghi appresso specificati, divieto di sosta con rimozione sui due lati di ogni carreggiata e di ogni area di piazza Pappalardo (tranne bus) e di via Padre Giordano Cascini, tratto compreso tra la Spianata della Sacra Grotta e la via Monte Ercta, per consentire lo svolgimento della Fiera/Mercato annuale di Santa Rosalia; via Padre Giordano Cascini, tratto compreso tra la via Monte Ercta ed il p.le Cardinale Salvatore Pappalardo, limitatamente al lato direzione Santuario; Spianata della sacra grotta, largo Antonio Sellerio.

In via Martin Luther King invece istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Imperatore Federico (provvedimento valido il 3 ed il 4 settembre e da adottare secondo le necessità nei giorni successivi).