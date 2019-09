"Acchianata" di Santa Rosalia, raffica di divieti e limitazioni al traffico in via Bonanno

Raffica di divieti e limitazioni al traffico in occasione dei festeggiamenti per Santa Rosalia. E' entrata in vigore oggi alle 14 l'ordinanza dirigenziale che istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni direzione di marcia in via Pietro Bonanno, nel tratto compreso tra via Martin L. King e la Spianata della Sacra Grotta, e la chiusura alle auto a partire da via Cardinale Rampolla.

Le limitazioni alla circolazione veicolare in via Pietro Bonanno e zone limitrofe saranno in vigore fino a domenica 8 settembre e, dalle 14 alle 20, nei restanti sabati e domeniche del mese. Si "replica" a ottobre, sino alla prima domenica di novembre. Previste una serie di deroghe: ad esempio per i mezzi della curia e per i bus Amat che effettuano servizio fino al santuario di Montepellegrino.



Divieto di sosta con rimozione sui due lati di ogni carreggiata e di ogni area in piazzale Cardinale Salvatore Pappalardo, via Giordano Cascini (tratto compreso tra la Spianata della Sacra Grotta e la via Monte Ercta), per consentire lo svolgimento della mercato annuale di Santa Rosalia; via Cascini (tra la via Monte Ercta e il piazzale Cardinale Salvatore Pappalardo), limitatamente al lato direzione Santuario; spianata della Sacra Grotta, Largo Sellerio, via Martin Luther King. Viene anche istituito il senso unico di marcia in direzione di via Imperatore Federico, provvedimento valido il 3 ed il 4 settembre e da adottare secondo le necessità nei giorni successivi.



E' valido ogni anno nelle giornate di sabato (dalle ore 15.30 alle ore 20.30) ed in quelle di domenica (dalle ore 8 alle ore 20.30), nel mese di ottobre e sino alla prima settimana di novembre, il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni direzione di marcia in via Bonanno nel raggio di 150 metri dalla Spianata della Sacra Grotta.



Dalle 23 del sabato alle 24 della domenica, a partire dalla secona settimana di settembre, durante il periodo dei pellegrinaggi, si autorizzano i bus Amat a percorrere in deroga via Bonanno in direzione centro città, con il divieto tassativo di parire le portiere e far scendere i passeggeri tra le 23 e le 6 del giorno successivo.