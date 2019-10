Sicilia soffocata dall'abusivismo edilizio: "Ci sono 620 mila pratiche mai esaminate"

"Le pratiche sull'abusivismo edilizio non lasciano dormire le Procure e diventano un serio problema di carattere economico per gli Enti locali. In Sicilia abbiamo 620 mila pratiche di abusivismo mai esaminate perché i Comuni non hanno il personale tecnico per poterlo fare". A lanciare l'allarme è il presidente della Regione, Nello Musumeci, intervenendo all'assemblea annuale dell'AnciSicilia.

"Stiamo immaginando con i collegi dei professionisti - ha spiegato - un accordo per cui ogni Comune avrà dei tecnici a disposizione e mano a mano che entreranno le risorse degli oneri da pagare i tecnici saranno ristorati. Sarebbe un circuito positivo".

Secondo il governatore si deve "elaborare un testo unico delle leggi degli Enti locali in Sicilia, c'è troppo caos normativo. Gli uffici dell'Ars, se il presidente Micciché è d'accordo, sono particolarmente competenti per poterlo elaborare in modo da omogeneizzare la normativa. Di tutto c'è bisogno in Sicilia tranne che di nuove leggi sulla materia. Al contrario, occorre abrogarne tante, alcune centinaia, e creare un sistema assolutamente omogeneo".