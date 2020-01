Abio cerca volontari, incontro informativo a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Abio, associazione per il bambino in ospedale organizza mercoledì 8 gennaio, alle 17, un incontro informativo per coinvolgere nuovi aspiranti volontari. L’iniziativa ha lo scopo di dare un primo orientamento a quanti volessero impegnarsi gratuitamente in favore dei bambini ricoverati negli ospedali cittadini. Pertanto, agli aspiranti volontari che alla luce dell’incontro di domani si sentano portati per questo tipo di impegno, Abio Palermo proporrà un corso di formazione.

Info: abiopalermo@hotmail.com.