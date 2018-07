Abbandona rifiuti in strada, residente lo rimprovera: multato

Abbandona un sacchetto della spazzatura in via Sampolo ma un residente lo vede e gli fa notare che nel quartiere è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. In altre parole: quello che sta facendo non si fa. Il "colpevole" non la prende bene e inizia un'accesa discussione. Per caso sul posto è arrivato il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese e l'uomo si è beccato una multa.

"Il comandante - fanno sapere dall'ufficio stampa - passava di là ed ha assistito alla scena. Si è qualificato ed ha contattato la centrale operativa. Una pattiglia è intervenuta ed ha identificato e multato il trasgressore. Marchese si è poi complimentato con il cittadino".