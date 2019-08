Cronaca Oreto-Stazione / Via Emanuele Paternò

Abbandonano rifiuti, incastrati dalle telecamere nascoste: denunciati tre commercianti

E' successo in via Emanuele Paternò, nel tratto che costeggia il fiume Oreto. Per loro è scattato anche il sequestro dei mezzi delle loro aziende. Sono state inoltre elevate diverse sanzioni amministrative a carico di cittadini che avevano depositato in maniera selvaggia rifiuti di ogni genere