Vigili in borghese sorprendono i "pendolari della munnizza": multe e denunce

All'ingresso in città si sono "liberati" dei rifiuti, infrangendo qualsiasi regola sul corretto smaltimento. Sfortunatamente per loro però hanno trovato ad attenderli agenti della polizia municipale in borghese. Stamani infatti sei pattuglie hanno presidiato le strade di accesso alla città per stanare i "pendolari della munnizza" che arrivano da altri comuni e gli sporcaccioni nostrani.

Complessivamente sono scattate quattro denunce penali, 60 multe e tre mezzi sono stati sequestrati. Presenti anche il vicesindaco e il comandante della polizia municipale. "A ricevere il 90% delle multe - precisano dalla municipale - sono stati cittadini residenti nei comuni limitrofi". Denunce e sequestri invece a carico di palermitani. I sequestri sono già convalidati dal magistrato di turno.