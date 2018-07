Rifiuti ingombranti, punto di raccolta all'Albergheria: in città è record di abbandoni illeciti

Un punto di raccolta giornaliero per rifiuti ingombranti all'Albergheria in via Giovanni Verga, lato cinema Edison, a pochi passi da Ballarò. La sperimentazione avviata oggi dalla Rap ha l'obiettivo di contrastare l'abbandono illecito di rifiuti, che si verifica nel quartiere anche a causa della presenza del mercato dell’usato.

Stabilite le modalità di conferimento: dal lunedì al venerdì (dalle 14,30 alle 15.30) sarà possibile consegnare agli operatori ecologici le apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso, i cosiddetti Raee. Il turno degli ingombranti - divani, poltrone e arredi vari, reti, materassi, sedie e tavoli - è previsto sempre dal lunedì al venerdì, ma dalle 20 alle 23. Sarà cura della Rap ritirare quotidianamente i rifiuti. Per informazioni è possibile telefonare al numero verde 800-237713.

"Il nuovo punto di raccolta - si legge in una nota diramata dalla Rap - nasce nell’ambito della più complessiva riqualificazione del quartiere Albergheria con la precisa volontà, da parte della amministrazione comunale e della circoscrizione, di avviare un percorso di sostegno alla vivibilità ed al rispetto delle regole. Al fine di agevolare il raggiungimento di questo obiettivo, è stato istituito dal sindaco un gruppo di lavoro tecnico-politico con il compito di analizzare le problematiche del quartiere e proporre adeguate soluzioni che l’amministrazione s'impegnerà ad attuare".

Il fenomeno dell'abbandono degli ingombranti è dilagante. Uno "schiaffo" al decoro in tutti i quartieri della città: dal centro alle periferie. Una vera e propria emergenza sociale, emblea di un'inciviltà diffusa tra i palermitani. I numeri diffusi dalla Rap sono allarmanti: negli ultimi due mesi (maggio e giugno) sono quasi 46 mila gli ingombranti abbandonati illecitamente e ritirati dalla Rap, il doppio di quanto raccolto negli anni precedenti. Nello specifico, a giugno sono strati raccolti in totale 45.816 pezzi, di cui 6.142 da utenze domestiche (13,41%), 22.672 (49,48%) da postazione mobile e 17.002 (37,11%) dalla strada. Nei primi 12 giorni di luglio sono stati raccolti in totale 2.0341 ingombranti, di cui 1.842 (9,06%) da utenze domestiche, 10.531 (51,77%) da postazione mobile e 7.968 (pari a 39.17%) dalla strada. L'andamento, segnala la Rap, è ancora in crescita sarebbe proiettato a fine luglio oltre 50 mila "pezzi".

Per il sindaco Leoluca Orlando, il punto di raccolta all'Albergheria ha un "doppio valore: prima di tutto una risposta alle sollecitazioni venute dal quartiere per un servizio che sarà svolto quotidianamente e poi una risposta di efficienza e prevenzione ad un fenomeno purtroppo di gravi e grandi proporzioni, che arreca danni materiali e d'immagine alla città". "Confidiamo nella sensibilità e nell'attenzione dei cittadini - ha concluso il primo cittadino - che hanno ora un ulteriore strumento, oltre il ritiro gratuito a domicilio, per disfarsi in modo regolare dei propri rifiuti ingombranti ed elettronici".