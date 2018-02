Carini, continua la lotta agli "sporcaccioni": stanziati altri 22 mila euro per le telecamere

Il Comune di Carini ha stanziato altri 22 mila euro per piazzare 12 telecamere di videosorveglianza nelle bretelle laterali dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo e scoraggiare così gli "sporcaccioni" che continuano ad abbandonare i rifiuti. A darne notizia è il sindaco Giovì Monteleone, tra i primi a far multare i trasgressori per i loro "atti di inciviltà": "Sono persone irresponsabili, non capiscono il danno che fanno a se stessi, al prossimo, all’ambiente e alle casse comunali perché il costo del conferimento dei rifiuti indifferenziati è raddoppiato da dicembre".

L'inciviltà però, purtroppo, continua a regnare sovrana. L'altro ieri in via Amerigo Vespucci è scattata l'ennesima ispezione dei sacchetti abbandonati per strada: "Abbiamo trovato indizi - comtinua il primo cittadino - che ci permetteranno di risalire ai trasgressori e quindi di multarli, così capiranno che sono sotto osservazione e che non rimarranno impuniti. Alcuni sono residenti nelle strade laterali (via del Pettirosso e via Piretro), altri addirittura arrivano da altri comuni e dalla vicina Palermo, sono villeggianti del fine settimana" . Dal rilevamento di dati incrociati e risultato che alcuni sono evasori e morosi.

