A Ustica il 1° trofeo Enzo Maiorca di fotografia subacquea

Le guide dei Diving di Ustica, esperte di tutti i segreti e bellezze che il mare dell’isola offre e che negli anni hanno condotto sott’acqua appassionati e professionisti della fotografia subacquea, si sfideranno oggi in un’amichevole kermesse per raccontare attraverso le loro immagini gli splendidi fondali di Ustica.I diving hanno aderito con entusiasmo alla prima edizione del Trofeo Maiorca: un’occasione per celebrare insieme il ricordo di questo grande campione di apnea, che proprio a Ustica ha realizzato uno dei suoi record più significativi.Dopo i briefing dei giorni scorsi con alcuni degli organizzatori e con i giudici Pippo Cappellano (giornalista e documentarista con all’attivo oltre 300 documentari RAI), Marina Cappabianca (produttrice e documentarista), Anna e Settimio Cipriani (pluricampioni mondiali di fotografia subacquea) danno appuntamento oggi 27 giugno alle 13.00 e alle 15.00 alla banchina Barresi.I diving in uscita oggi alle 13.00 sono:· Altamarea Diving di Mauro Maniscalco e Maurilio Caricato· Blue Diving Ustica di Giuseppe Di Leo e Maurizio Raciti· La Perla Nera di Roberto Fedele· Mister Jump Ustica di Alessandro Ruju e Marco CavallaroI diving in uscita alle 15.00 sono:· Diving Center Ustica di Jonathan Cecchinel· Lustrica Diving di Damiana Gloria Polito· Mare Nostrum Diving di Tatiana Geloso e Danilo Genovese· Profondo Blu Ustica di Paolo e Ann Piumatti La manifestazione viene svolta a Ustica, prima Area Marina Protetta in Italia dal 1986, con lo scopo di valorizzarne e promuovere i fondali, mediante le immagini realizzate, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle norme del regolamento dell'Area Marina Protetta di Ustica, e del Regolamento di gara.L’iniziativa è realizzata all’interno della Rassegna “Ustica Villaggio Letterario” di Punta Spalmatore IV edizione in onore di Enzo Maiorca, in collaborazione con Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia, Comune di Ustica, Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee.