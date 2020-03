Giro di mazzette alla Regione, revocati i domiciliari all'ex sindaco di San Cipirello

Il tribunale dispone soltanto l'obbligo di dimora per Vincenzo Geluso. Era stato arrestato per falso in atto pubblico all'inizio del mese, in relazione ad una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un parcheggio in un area confiscata alla mafia.