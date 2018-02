Palermo in festa per il 91° anniversario dell'Associazione nazionale bersaglieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 4 febbraio verrà festeggiato un importante traguardo per la sezione di Palermo dell'associazione nazionale bersaglieri. All'evento saranno presenti il presidente nazionale Ottavio Renzi, il vicepresidente nazionale, il presidente Interregionale Sud e il presidente regionale, i consiglieri regionali e i presidenti delle sezioni della Sicilia. Questo evento voluto fortemente dal presidente della sezione di Palermo Francesco Gitto e dai soci e in stretta collaborazione con la presidenza nazionale e regionale, ha come obiettivo quello di creare una forte legame tra i palermitani e i bersaglieri che la cittadinanza ha avuto modo di apprezzare durante il 64° raduno nazionale svoltosi a Palermo nel maggio del 2016.

Programma della giornata

Ore 10.00-10.45 Afflusso partecipanti presso la caserma Ruggero Settimo – piazza San Francesco di Paola, 37;

Ore 10.50 Schieramento;

Ore 10.55 Allocuzioni;

Ore 11.10 Omaggio ai caduti;

Ore 11.20 Fine cerimonia e trasferimento nella limitrofa chiesa di San Francesco di Paola;

Ore 11.30 Solenne celebrazione eucaristica presieduta da ìl parroco padre Saverio Cento:

Ore 13.00 Concerto della Fanfara di Palermo nella piazza antistante la chiesa e all'interno della caserma Ruggero Settimo.