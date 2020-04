"Auguri ai giovani francescani, 72 anni di impegno al servizio dei più bisognosi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In data 28 aprile 1948 nasceva la gioventù francescana d'Italia, la fraternità di Palermo è ad oggi assieme a poche altre una di quelle che si costituì immediatamente dopo e per questo oggi celebra il 72° anniversario. La gifra, cosi abbreviata, è una fraternità di giovani che vivono all'interno della Chiesa l'esperienza di Cristo seguendo l'esempio di San francesco di Assisi. "Abbiamo riscoperto in questi giorni più di sempre come sia difficile ma altrettanto entusiasmante essere giovane francescano nel 2020, essere credenti e credibili in un mondo dove le incertezze fanno da padrone". "Oggi ci troviamo a festeggiare un compleanno diverso ma non per questo sottotono- ha affermato il Presidente della Gioventù Francescana Daniele Amorosino- , l’austerità di questi giorni ci ha aiutato infatti a riscoprire quello che era scontato e rivalutare quello che nelle nostre vite è l’essenziale". A tutti i giovani francescani di ieri e di oggi e a tutti gli amici della Gi.Fra. i più sinceri auguri.