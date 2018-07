"5 incontri x 5 ricerche": protagonista lo Zen 2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“5 incontri x 5 ricerche”, il ciclo di appuntamenti con cui il Programma di ricerca “Idea – Azione” condivide i risultati delle ricerche con il territorio, si conclude quest’anno allo Zen 2 di Palermo: questo quartiere, infatti, è stato il centro della ricerca condotta dal nostro borsista, Bruno Buffa, per circa un anno, considerato quale caso studio di un’analisi del tema delle aree urbane marginali e della cura delle loro diverse vulnerabilità attraverso un approccio multidisciplinare che ha permesso di analizzare il fenomeno in ambito nazionale ed internazionale fino a raggiungere l’applicazione degli strumenti alla scala locale.

Più in particolare, attraverso la proposta progettuale, si è voluto concretizzare un processo che si pone l’obiettivo di mitigare il fenomeno della vulnerabilità sociale e materiale promuovendo l’empowerment dei cittadini. Questo tipo di approccio ha stimolato la cittadinanza ad agire in prima persona per il rafforzamento della coesione sociale con l’obiettivo di migliorare gli spazi e la gestione degli interventi nel loro quartiere. Uno degli strumenti operativi di cui si è dotata la comunità è il comitato di quartiere, uno strumento grazie al quale è possibile intervenire nei confronti delle decisioni politiche calate dall’alto, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder interessati a migliorare la condizione di vivibilità del quartiere.

L’obiettivo che la comunità si è posto è quello di rompere l’isolamento dello ZEN per raggiungere una vera contrattazione con le istituzioni che veda gli abitanti come propositori e responsabili dei processi che li riguardano come residenti e come comunità. All’incontro, in programma il 5 luglio 2018 alle ore 17.00 presso l’Associazione Laboratorio ZEN Insieme, intervengono, tra gli altri, Barbara Pizzo, ricercatrice presso l’Università di Roma “La Sapienza” e tutor scientifico della ricerca, e Giuseppe Mattina, assessore alla Cittadinanza Solidale, Diritto e Dignità dell’Abitare, Beni Comuni del Comune di Palermo. Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione-5-incontri-x-5-ricerche-2018-quinto-e-ultimo-appuntamento-sullo-zen-2-di-palermo/