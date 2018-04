25 aprile all'insegna della cultura: cancelli aperti per Spasimo, Zac e Cantieri culturali

Niente ferie per la cultura. In occasione del 25 aprile e del 1°maggio il Comune ha reso noto che il complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18, mentre lo spazio Zac, sempre per queste due giornate, con la mostra di Spencer Tunick, ai Cantieri Culturali della Zisa, sarà visitabile dalle 9 alle 18,30. All'interno dello stesso sito, il Centro di Fotografia di Letizia Battaglia sarà aperto il 1° maggio dalle 10 alle 18,30.