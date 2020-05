VIDEO | Falcone, la folla che non ti aspetti: silenzio da brividi, medici e rider leggono i nomi delle vittime

Nonostante non fossero stati organizzati cortei, in centinaia alle 17.58 si sono presentati sotto l'albero Falcone per ricordare il giudice, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Più volte richiamato l'invito a mantenere il distanziamento sociale. Alle 18 un lungo applauso dai balconi adornati da lenzuoli bianchi, come pochi giorni dopo la strage di Capaci