"10eLotto", la fortuna sbarca a Lascari: vinti 150 mila euro

La dea bendata torna a farsi viva nella zona del Palermitano e questa volta sceglie Lascari, dove è stata realizzata una vincita da 150 mila euro. Nel piccolo paese di 3 mila abitanti il fortunato vincitore del 10eLotto ha giocato su un’estrazione frequente per poi esultare grazie a un ‘otto’ con numero Oro. E' la vincita più alta dell'ultimo concorso del 10eLotto e la terza in assoluto dall'inizio dell'anno. Complessivamente, da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno dispensato premi per 1,44 miliardi di euro.