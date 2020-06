Festa grande a Cerda, vinti 100 mila euro col 10eLotto

Festa grande a Cerda. Il 10eLotto ha premiato infatti la Sicilia con due vincite da 100 mila euro ciascuna. Una è finita nella "capitale del carciofo", l'altra invece a Taormina, in provincia di Messina. A Cerda il fortunato, di cui non si conosce il nome, ha scritto e giocato una sequenza di nove numeri su dieci abbinando l’"oro" ed il "doppio oro". La schedina vincente è stata emessa lo scorso sabato nella tabaccheria e ricevitoria di via Giacomo Matteotti, gestita da Giovanni Pensato. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di quasi 1,6 miliardi di euro

