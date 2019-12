Natale in sicurezza, 10 regole da seguire se si ha un albero pieno di lucine a casa

Ogni anno nel periodo delle festività natalizie la cronaca racconta di incendi domestici e infortuni dovuti a luminarie difettose e non a norma. Per questo gli esperti dell’Osservatorio Sicurezza Lavoro Vega hanno elaborato un vademecum per evitare pericolosi incendi domestici: si tratta di 10 regole per proteggere la famiglia e la casa durante le feste.

Così Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering, introduce il vademecum elaborato dagli esperti dell’Osservatorio mestrino che illustra la sicurezza sotto l’albero in 10 fondamentali regole da seguire per prevenire gli incendi nelle abitazioni in tutto il periodo festivo. Un vademecum realizzato appositamente per accendere le luci dell’albero in sicurezza ed evitare pericolosi incendi domestici.

Il vademecum di Natale