Cimici asiatiche, Palermo ne è piena: come allontanare da casa questi insetti puzzolenti

Si attaccano al bucato e riescono a mimetizzarsi benissimo. Non hanno bisogno di finistre spalancate per entrare a casa nostra: gli bastano piccole fessure. Per adesso Palermo ne è piena, ma i palermitani possono stare "tranquilli": per l'uomo non è pericolosa, per le piante invece sì.

Sono le cimici e ne esistono diversi tipi. La più comune è quella verde, ma adesso la città è interessa da una infestazione di cimici marmorate o asiatiche, riconoscibili perché uguali a quelle verdi ma di colore scuro. Come nella generalità degli Eterotteri, questo insetto possiede ghiandole odorifere che emettono un odore abbastanza fastidioso.

Non sono dannose per l'uomo, nel senso che non determinano né allergie né irritazioni, quindi è bene non creare allarmismi. Tuttavia se entrano in casa il battito delle loro ali è veramente fastidioso. Se ci capita cosa possiamo fare? Non tutti sanno che esistono dei rimedi naturali per allontanarle e non tutti sono chimici.

Aglio

In cucina è impossibile non avere dell'aglio. E' bene sapere che questo è un ottimo alleato per tenere lontane le cimici, fungendo da anti-parassitario. Il suo odore infatti, risulta molto sgradevole per questi insetti. Basterà posizionarlo in alcuni angoli della casa, magari sotto la zanzariera invasa dalle cimici, schiacciarlo un pò e ottenere risultati più veloci.

Sapone di marsiglia

Il sapone di marsiglia è un atro prodotto il cui odore infastidisce le cimici. Oltre a lavare il bucato con questo sapone, è utile spruzzarlo, unito a dell'acqua, lungo i balconi.

Menta

Avere delle piccole piante di menta, oltre a dare un tocco di colore alla casa, aiuta a prevenire l'intrusione di cimici. Il suo odore intenso infatti, allontana numerosi insetti.

Decotto di aglio e cipolla

Contro gli insetti e le cimici, un altro rimedio naturale è il decotto di aglio e cipolla. Come prepararlo? Basta prendere dei bulbi di aglio e cipolla. Riempire una pentola con un litro di acqua, e versarci 30 grammi di aglio e 30 di cipolla, lasciando bollire per 15 minuti. L'odore del decotto le farà allontanare immediatamente.

Aspirapolvere

Se uccidi una cimice con un colpo di scopa o di scarpa questa esplode, sporcando mobili, pavimenti e pareti di un liquido bianchiccio e a tratti puzzolente. Meglio risucchiarla con l'aspirapolvere. Con l'elettrodomestico nessuna cimice avrà scampo!