Le migliori offerte del Black Friday per la casa

Mentre i negozi di Palermo si preparano agli sconti del fatidico "venerdì nero", online si possono già fare affari. Perché finalmente il Black Friday è arrivato e Amazon ha voluto fare un regalo a tutti i suoi clienti. Il celebre portale dell’e-commerce ha deciso di regalare non solo una giornata di offerte, ma un’intera settimana di prodotti scontati e a prezzi vantaggiosi. Dalla mezzanotte del 22 novembre i clienti Amazon potranno trovate tutti i loro prodotti preferiti a prezzi super scontati.

Avete voglia di regalarvi qualche coccola? Allora non potete fare a meno delle offerte nella categoria benessere. Sognate da tempo l’ultimo modello di smartphone o computer? Nessun problema ci sono tante proposte anche nel settore della tecnologia. E che dire della casa? Con gli sconti del “venerdi nero” potrete acquistare i migliori elettrodomestici o i complementi d’arredo che fanno al caso vostro. Scoprite tutte le offerte per la casa a cui difficilmente riuscirete a resistere su Amazon.it.

Bosh planetaria: prezzo consigliato 399,90 euro; prezzo scontato 179,99 euro. Sconto del 48%

Ideale per chi ama cucinare la planetaria grazie al motore da 1000 watt, è in grado di impastare fino ad 1 kg di farina con i diversi ingredienti. Lo speciale movimento planetario 3D e le 7 velocità, compresa quella ad intermittenza, consentono di ottenere impasti omogenei. I numerosi accessori inclusi, possono essere facilmente conservati all’interno di una borsa.

Electrolux aspirapolvere con sacco ultrasilencer: prezzo consigliato 279,90 euro; prezzo scontato 159,99 euro. Sconto del 42%

L’aspirapolvere con motore a sospensione e vano tecnologicamente innovativi, è dotata del sistema AeroPro Silent Zen per pulire in modo semplice ed estremamente silenzioso. Il tubo flessibile e il cavo extra-lungo permettono di pulire più stanze in una sola volta anche negli angoli più difficili. Adatto su ogni superficie, basta regolare la potenze e il gioco è fatto.

Samsung microonde combinato: prezzo consigliato 349,99 euro; prezzo scontato 169,99 euro. Sconto del 45%

Se avete voglia di avere un assistente in cucina il forno a microonde combinato, cucina e griglia una gran varietà di pietanze in pochissimo tempo grazie alla tecnologia Hot Blast. Un potente flusso di aria calda viene soffiato attraverso vari fori del forno a microonde direttamente sui cibi, che in questo modo si cuociono in maniera uniforme, risultando croccanti all'esterno e succosi all’interno. Con la tecnologia Slim Fry potrete godervi cibi sani senza dover utilizzare la friggitrice. La modalità ECO vi permette di risparmiare tagliando i costi della bolletta.

Shark scopa elettrica senza fili: prezzo consigliato 349,99 euro; prezzo scontato 169,99 euro. Sconto del 43%

Per pulire in modo semplice e innovativo, l’aspirapolvere senza fili si adatta ad ogni superficie. La testa di aspirazione DuoClean con due spazzole rotanti motorizzate consente di passare agevolmente dalla moquette ai pavimenti duri senza interruzioni. Il braccio estendibile è perfetto per raggiungere anche i punti più elevati, mentre le luci a Led illuminano la polvere nascosta negli angoli bui. La batteria removibile agli ioni di litio può essere ricaricata sia attaccata all'aspirapolvere che staccata, offrendo fino a 22 minuti di funzionamento con ogni ricarica.

Philips pastamaker: prezzo consigliato 210,99 euro; prezzo scontato 89,90 euro. Sconto del 40%

Per riscoprire il gusto della pasta fatta in casa l’elettrodomestico vi permette di realizzare tutti i formati che volete in poco tempo. Con i suoi programmi completamente automatici impasta in pochi minuti. I 4 dischi d'estrusione consentono di realizzare più di 10 tipi di pasta. Dotata di numerosi accessori è facile da pulire grazie al kit in dotazione.

Braun frullatore ad immersione: prezzo consigliato 165,00 euro; prezzo scontato 79,99 euro. Sconto del 40%

Il Minipimer con la tecnologia Smart Speed, ha un solo pulsante per infinite velocità e lavorare qualsiasi ingrediente utilizzando una mano sola. L'impugnatura è in un materiale morbido, che assicura comodità di presa e di controllo. Il pulsante di sicurezza con illuminazione a Led è facilissimo da utilizzare. Le lame in acciaio inox extraforte garantiscono risultati rapidi e sempre perfetti.

Wink design poltrona: prezzo consigliato 692,00 euro; prezzo scontato 182,99 euro. Sconto del 57%

Per dare un tocco di design alla vostra casa e avere un complemento d’arredo pratico e funzionale, questa poltrona è perfetta. La pratica apertura del letto frontale, rivestita in tessuto moka con cordoncino bianco a contrasto si abbina ai piedi in legno massello con finitura in faggio. Ideale se avete ospiti improvvisi, con un solo gesto si trasforma in un comodo letto.

Hoover aspirabriciole a batteria: prezzo consigliato 69,90 euro; prezzo scontato 19,00 euro. Sconto del 63%

L'aspirabriciole dal design elegante, grazie all'Advanced Dust Control Technology, permette di aprire il contenitore di 45° e 90° per svuotarlo in modo facile e veloce, senza entrare in contatto con la polvere. La bocchetta per fessure e la spazzola a pennello sono integrate e pronte all’uso. La base di ricarica compatta vi consente di rimetterlo in carica in due modi: appeso al muro o su una superficie piana.

Illy macchina da caffè espresso: prezzo consigliato 219,00 euro; prezzo scontato 129,99 euro. Sconto del 41%

Essenziale ed elegante grazie al corpo total black dalla caratteristica forma ovale, ha dimensioni ridotte, ma grandi prestazioni. Potete scegliere tra due volumi diversi di espresso, più lungo o corto. Con il serbatoio trasparente è possibile controllare sempre il livello dell’acqua e riempirlo comodamente. La parte superiore della macchina con il sistema touch accoglie 2 tazzine per un caffè delizioso per tutta la famiglia.

Philips frullatore ad altà velocità: prezzo consigliato 180,99 euro; prezzo scontato 89,99 euro. Sconto del 33%

Per frullati e bevande dissetanti il frullatore ad alta velocità con 35.000 giri al minuto e tecnologia ProBlend 6 3D vi consente di avere prodotti più fini. Salse e miscele avranno il gusto e la consistenza che preferite. Il capiente vaso in vetro da 2 L ha il programma pre-impostato per frullati. Le lame rimovibili sono facili da pulire. I due bicchieri in Tritan da 600 ml vi consentono di portare facilmente con voi la vostra bevanda energetica il borsa o nello zaino.

Scopri tutte le offerte su Amazon.it