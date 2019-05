Pulizie di primavera, palermitani all'opera: come avere una casa sempre in ordine

Per chi abita in una città come Palermo la polvere e lo smog sono i nemici più ostinati, difficili da arrestare: si accumulano su mobili e oggetti e per liberarsene occorre periodicamente dare una bella pulizia agli ambienti di casa.

Alcuni consigli pratici

Innanzitutto bisogna suddividere gli impegni in maniera equilibrata nell’arco di più giorni pulendo stanza per stanza e seguendo più o meno lo stesso ordine. Se si vuole iniziare dal soggiorno solitamente è consigliabile smontare le tende e dedicarsi ai vetri. Se si ha una parete attrezzata con libreria occorre svuotarla e pulirla bene al suo interno. Mentre se il divano è di tessuto è consigliabile sfoderarlo e lavarlo in lavatrice. Ricordarsi di pulire bene tappeti, caloriferi, quadri, lampadari e tavolo da pranzo.

Per la cucina stessa cosa: si inizia dalle tende per finire a porte finestre e infissi. Per quanto riguarda la pulizia della cucina vera e propria occorre iniziare dall'alto spolverando la parte superiore dei pensili laddove si accumulano polveri e vapori. Altra cosa importante è sbrinare il frigorifero con acqua e aceto, pulire il forno con una miscela di bicarbonato, sapone di Marsiglia liquido, riordinare la dispensa e pulire l’interno dei mobili assicurandosi che non siano presenti formiche e altri insetti. Infine la pulizia del piano di lavoro insieme a lavabo e pavimenti.

Per le stanze da letto identica cosa. Si inizia dalle tende e dalla pulizia della parte esterna degli armadi per poi passare alla pulizia interna e al cambio di stagione liberandosi del superfluo. In ultimo il bagno: sempre partendo dalle tende e dalle finestre si passerà alla pulizia delle piastrelle con anticalcare e sgrassatore, lucidando i sanitari e pulendo la rubinetteria con prodotti adatti per acciaio. Occorre anche per questo ambiente svuotare completamente il bagno da asciugamani, accappatoi e tutto ciò che si trova nei cassetti per poter dare una rinfrescata.

Se si ha un giardino occorre non trascurarlo: ordinare le aiuole e dare una bella ripulita ai lampioni. Magari con una idropulitrice si pssono rifrescare i vialetti e passare anche alla pulizia del garage.

