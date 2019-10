Mutuo day a Palermo, porte aperte per chi deve comprare (o ristrutturare) casa

Una filiale della Banca Don Rizzo apre le porte, sabato 19 ottobre, in occasione del Mutuo Day, la giornata dedicata ai mutui casa organizzata, in tutta Italia, dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Solo nella giornata di sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 13 nella filiale di Palermo in via Edmondo De Amicis 10 sarà possibile ricevere, senza impegno, un’offerta di mutuo a condizioni favorevoli bloccate per 60 giorni. Il personale della banca sarà a disposizione del pubblico per offrire una consulenza personalizzata e gratuita, per presentare le migliori opzioni di finanziamento per l’acquisto o la ristrutturazione della propria casa o per realizzare operazioni di surroga che consentono, a chi ha già un mutuo, di migliorare le condizioni del proprio finanziamento.

Al termine della consulenza si riceverà il proprio preventivo personalizzato e un coupon che consentirà di usufruire delle vantaggiose condizioni entro 60 giorni. E’ possibile partecipare iscrivendosi sul sito www.bancadonrizzo.it e scegliendo la propria filiale di riferimento.

“Facendo leva sulle caratteristiche distintive che vedono il nostro istituto di credito protagonista sul territorio nel sostegno all’economia reale con particolare riguardo alle famiglie - spiega il management di Banca Don Rizzo - abbiamo deciso di offrire un’opportunità in più a tutti coloro che sono alla ricerca di un finanziamento per acquistare la casa dei propri sogni sfruttando l’andamento favorevole del mercato immobiliare”.