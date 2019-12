Compravendite, un palermitano su quattro acquista immobili come investimento

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato un campione di compravendite effettuate attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete nel primo semestre del 2019. L’analisi si focalizza sul motivo dell’acquisto delle abitazioni ed interessa tre diverse realtà territoriali: Palermo città, Palermo provincia (escluso il capoluogo) e l’intera regione Sicilia.

A Palermo città si evidenzia che il 25,5% delle compravendite riguarda l’investimento, mentre il 74,5% delle compravendite riguarda l’acquisto dell’abitazione principale. Un anno fa, nel primo semestre del 2018, gli acquisti per investimento si attestavano al 28,5%.



La percentuale di acquisti per investimento è più contenuta in provincia di Palermo (escluso il capoluogo), dove il 7,6% delle compravendite ha questa finalità, invece c’è un 11,4% che riguarda la casa vacanza, mentre l’81,0% degli acquisti riguarda l’abitazione principale.

Infine, analizzando l’intera regione Sicilia, si evince che la percentuale di acquisti per investimento si attesta al 19,9%, il 2,9% riguarda la casa vacanza e il 77,2% delle transazioni riguarda l’abitazione principale. Nel primo semestre del 2018 la percentuale di acquisti per investimento era simile, si attestava al 21,1%.