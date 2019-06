Caldo e zanzare, binomio da affrontare: 7 rimedi tenerle lontane da casa

L'estate a Palermo è ormai alle porte. E se da un lato la bella stagione farà felici tante persone, dall’altro ecco che ricomincia l’incubo delle zanzare, in grado di “disturbare” le giornate e le nottate di tutti.

Come non farsi trovare impreparati? Intanto sfatare il falso mito dell'incisione sui ponfi: si dice che incidendo una sorta di croce (una x) laddove la zanzara ha fatto segno dia sollevio. Falso. Come è falso che spegnendo tutte le fonti di luce si arresti l'invasione all'interno delle mura domestiche. Un buon rimedio parrebbe essere quello di predisporre sui balconi, nelle proprie terrazze o anche in giardino alcune piante aromatiche che siano in grado di infastidirle e si trasformino in una barriera di difesa. Anche questo però risulta infondato.

In questa guida, allora, vi diamo qualche suggerimento per prevenire e limitare la proliferazione delle zanzare.