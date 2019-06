Energia solare o elettrica ma ad alto design, l'illuminazione nei giardini palermitani

Molti palermitani, con l'arrivo dell'estate, si trasferiscono al "villino". Mondello, Terrasini o Cefalù, la cosa che più piace è l'arredamento. Divanetti, dondolo, tavoli e sedie possono rendere l’ambiente di design e raffinato. Per vivere al meglio lo spazio esterno un aspetto da non sottovalutare è l’illuminazione. Con la luce giusta si può creare un ambiente accogliente e raccolto in cui ospitare amici e parenti.

Lampade, pali da terra a parete le soluzioni in commercio sono diverse. Se vogliamo un giardino bello, ma nel pieno rispetto dell’ambiente, possiamo optare per l’illuminazione a energia solare. La fonte ecosostenibile, durante il giorno immagazzina energia e la notte la ridistribuisce illuminando giardini o terrazzi. I vantaggi di questo tipo di illuminazione sono tanti:

nessun costo di energia elettrica

risparmio sui costi d’installazione perché non si deve creare nessun impianto elettrico

i dispositivi hanno un costo inferiore rispetto a quelli tradizionali

in caso di blackout si continuerà ad avere luce

possiamo cambiare continuamente disposizione

si accendono automaticamente

si protegge l’ambiente

Una volta scelto se optare per la luce solare o quella elettrica non ci resta che scegliere la tipologia che preferiamo. La scelta dipende dall’effetto che vogliamo ottenere. Anche per l’esterno esistono luci e lampade di tipologie diverse, dai faretti da incasso a pavimento ai lampioncini ad energia solare. Ecco alcune idee e utili per illuminare il giardino e realizzare il vostro ambiente preferito.

Lampade da giardino da terra

Per quanto riguarda le lampade da giardino da terra, è possibile trovare diverse soluzioni ad energia solare adatte a tutti gli stili. Queste si caricano il giorno grazie all’energia solare e si accenderanno la sera per illuminare il giardino a costo zero. In giardino con il buio, la sicurezza è molto importante per questo vicino ai camminamenti o in prossimità dell’ingresso di casa, si possono installare delle lampade la cui caratteristica è quella di accendersi al passaggio di una persona. Il sensore, permette di azionarla e restare luminosa per qualche minuto per poi spegnersi automaticamente.

Pali per l’illuminazione in giardino

In giardino, è possibile utilizzare anche dei pali per l’illuminazione. Di solito lo stelo luminoso può supportare fino a 4 Led. I più diffusi sono quelli a risparmio energetico. Molti di questi hanno al loro interno pannelli solari che li ricaricano nel corso della giornata.

Lampade da esterno a parete

Tra le lampade a parete le più diffuse sono gli applique e in commercio non c’è che l’imbarazzo della scelta. Lampade da esterno in stile industriale, rotonde a led, in stile moderno, non dovete far altro che scegliere il vostro modello preferito.

Illuminazione fai da te per il giardino

Per chi ama il bricolage e il riciclo creativo le soluzioni sono tante, basta dare libero sfoga alla fantasia. Lattine o barattoli di vetro possono diventare delle simpatiche lanterne, basta inserite al loro interno delle candele o dei lumini. Per renderle uniche potete bucherellare la lattina per creare giochi di luce, o potete disegnare fiori, farfalle o il vostro soggetto preferito sui barattoli. Una volta decorate potete decidere se appenderle con del fil di ferro, oppure appoggiarle su tavoli e ricreare un’atmosfera accogliente.

Prodotti online per illuminare il giardino

Dove comprare illuminazione da giardino a Palermo

Leroy Merlin, viale della Regione Siciliana Nord Ovest 9488 e viaFilippo Pecoraino

Mazzola Luce, via Paolo Paternostro 27

Accademia Luce, via Generale Eugenio Di Maria 73/A