Grigliate in compagnia, i palermitani non rinunciano al barbecue: come costruirne uno

La bella stagione è un'occasione ghiotta per tutti quei palermitani per cui le migliori vacanze sono quelle organizzate a casa propria. Così, complice anche le giornate in cui il sole tramonta più tardi, godere a pieno del giardino e del terrazzo è possibile. Oltre a rilassarsi sui divanetti, prendere il sole sulla sedia a sdraio o fare un tuffo in piscina, lo spazio esterno può essere sfruttato per organizzare deliziose cenette in compagnia di amici e parenti. E cosa c’è di meglio di una bella grigliata?

In commercio ci sono modelli diversi di barbecue in base alla proprie esigenze, piccoli per chi ha poco spazio, essenziali per chi ama uno stile minimal o grandi e pieni di accessori per i re della griglia che non vedono l’ora di sfoderare le loro arti culinarie. Così, se siete appassionati del barbecue e nello stesso tempo del fai da te, in questa guida vi spieghiamo come costruirne uno da zero. Anche se impegnativo e un po’ più costoso, il risultato sarà unico e soddisfacente.

Dove costruirlo

Che sia un modello comprato o uno costruito dal nulla, prima di installarlo è fondamentale capire dove collocarlo. Il posto più indicato è una zona in ombra del terrazzo e del giardino, sufficientemente ampia. La carne grigliata, anche se buona e gustosa, ha bisogno di una lunga preparazione, per questo l’addetto alla cucina sarà costretto a passare lunghe ore davanti al fuoco e alla brace.

Quindi la scelta di un posto riparato è perfetta per risparmiare lunghi periodi sotto il sole cocente. Con fiamme e temperature alte, bisogna prendere le giuste precauzioni, meglio costruire la struttura lontana da rami e foglie secche. La zona migliore è quella poco ventilata, in cui lo chef di turno può muoversi liberamente e avere tutto a portata di mano.

Il progetto

Prima di costruire la struttura vera e propria dobbiamo realizzare un progetto. Avere le idee chiare è fondamentale per evitare errori durante la realizzazione, quindi perdite di tempo e costi eccessivi. Oltre a stabilire se realizzarlo a uno o a due fuochi, dobbiamo immaginare la forma che vogliamo dargli. Più la struttura è complessa più sarà difficile realizzarlo. A questo punto si deve decidere quale combustibile si vuole utilizzare, se gas, elettricità, legna o carbone. Stabilito il nostro budget non ci resta che chiedere il preventivo.

Come costruire un barbecue

Prima di iniziare la costruzione dobbiamo liberare e sgomberare l’area da oggetti, rami o residui. Una volta fatto questo lavoro si deve preparare il terreno per le fondamenta scavando una buca di circa 30 centimetri, per l'intero perimetro. Terminata questa operazione si deve effettuare una colata di calcestruzzo, spianandolo con cazzuola e livella e far asciugare il composto per 36 o 48 ore.

Trascorso questo tempo, dobbiamo posizionare i mattoni che verranno fermati con la malta cementizia, fino al raggiungimento dell’altezza desiderata. Per aiutarci e avere sotto controllo la pendenza del muro, possiamo usare il filo di piombo. Lo stesso procedimento deve essere eseguito sugli altri lati del muretto.

Una volta eretti questi, dobbiamo innalzare altri due muri interni di 40 centimetri, per sorreggere la griglia. Per una maggiore sicurezza, meglio rivestire questa zona, detta “camera del fuoco” con i mattoni refrattari, lasciando due inserti dove poter inserire la griglia. Ora non resta che posare la lastra che fungerà da piano di lavoro e rivestire la struttura con le mattonelle in terracotta o del materiale che preferiamo. Una volta asciugato, non dobbiamo fare altro che posizionare la griglia e la piastra.

