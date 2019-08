Consigli per gli acquisti, 10 caratteristiche che la nuova lavatrice deve (assolutamente) avere

State cambiando casa, ristrutturando la cucina o decidendo di abbandonare guantoni in lattice per lavare i piatti sposando per sempre la tecnologia? L'elettrodomestico che nelle case dei palermitani non deve mancare mai è la lavatrice. Il mercato ne è pieno, ma quale dobbiamo scegliere e acquistare? In questa guida vi diamo qualche consiglio che potrà risultare utile in termini di risparmio economico, energetico e che potrà portarvi all'acquisto di un elettrodomestico totalmente corrispondente alle vostre esigenze e anche ai vostri desideri.

Consigli per l'acquisto

Capacità di carico: nella scelta bisogna fare riferimento a quante lavatrici si fanno in media nell'arco di una settimana e regolarsi di conseguenza. Il peso di carico e il livello incidono anche sui consumi. Velocità della centrifuga: è la capacità di togliere l'acqua dal bucato. Se troppo potente stropiccia i panni, ad ogni modo non si deve scendere sotto gli 800 giri. Controllo della classe di efficienza energetica: è una etichetta che indica i consumi annuali di un elettrodomestico. A+++ (basso consumo annuo), G (alto consumo annuo). Partenza ritardata: possibilità di programmare la partenza del lavaggio in modo tale da sfruttare, secondo i propri contratti, le ore più economiche. Disponibilità di programmi: quelli che fanno risparmiare di più sono quelli brevi, quelli a basse temperature. Sistemi di sicurezza: anti-trabocco, anti perdita d'acqua. Sistemi di scarico automatico e di blocco dell'acqua in caso di malfunzionamento. Esiste anche il sistema anti-bambino che permette che il bambino possa non modificare i comandi quando la lavatrice è in funzione. Allacciamento all'acqua calda: si risparmia se l'allacciamento è diretto all'acqua calda. Silenziosità: la maggior parte oramai ne sono caratterizzate ed esistono anche progammi silenziati specifici per la notte. Motore inverter e motore tradizionale: la lavatrice inverter è più silenziosa e stabile e garantisce un consumo minimo e permette anche di risparmiare il 20% di energia rispetto al motore tradizionale. Lavasciuga: ideale per chi ha esigenza di tempi di asciugatura o ha mancanza di spazio. Ha però a disposizione meno programmi rispetto a quelli di una lavatrice tradizionale. Il carico massimo di lavaggio è maggiore rispetto al carico massimo di asciugatura.

Dove comprare una lavatrice a Palermo

Trony, via Ugo la Malfa 61 a Palermo

MediaWorld, viale della Regione Siciliana Nord Ovest 1920 a Palermo

Unieuro Centro La Torre Palermo, via Assoro 25b a Palermo