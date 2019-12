Atmosfera magica dall'interno all'estero, come decorare casa in attesa del Natale

Si avvicina il Natale e, con esso, la voglia di tutti i palermitani di decorare la casa, con un tocco di originalità e creatività. ManoMano.it offre qualche suggerimento per addobbare, personalizzare e abbellire gli spazi.

Un giardino verticale per interni

Per i più appassionati di giardinaggio, un’idea originale può essere creare un giardino verticale per spazi interni. Facile da realizzare, anche se non si è esperti di fai da te. Servirà meno di un giorno. Si parte creando una cornice interna con i listelli, si passerà poi alla cornice esterna; poi si procede a realizzare un contenitore per il terriccio. Una spennellata alla cornice e poi via a riempire il contenitore sul fondo con un po’ di terriccio. In seguito, con un taglierino o con delle forbici, si possono introdurre le radici della pianta. Risultato finale? Una bellissima e originale cornice appesa.

Alberi di Natale alternativi

Sebbene la tradizione a Natale la faccia da padrona, perché non cimentarsi quest’anno nel realizzare un albero alternativo e fuori dagli schemi? Un albero con delle scatole in legno, o con pallet riciclati o ancora un alberello a parete fatto con decorazioni, o con delle foto, luci o addirittura con dei libri.

La stanza da letto dei bambini

Le feste di Natale sono un’occasione anche per passare del tempo in famiglia e, perché no, esprimere la propria creatività con qualche attività fai da te. Perché non abbellire la camera dei bambini trasformando il tavolino in un vero e proprio tavolo Lego? Sarà un momento divertente e coinvolgente, per tutti. In meno di 20 minuti si potrà realizzare un tavolino apposito per raccogliere i pezzi di lego ed evitare costruzioni in giro per la camera! Semplice e veloce: con pochi materiali (un tavolino basso, basi Lego grandi, profili angolari in legno, colla e carta abrasiva), l’effetto finale sarà entusiasmante sia per i bambini che per i genitori!

Allestire il giardino

Per dare un tocco di originalità alla parete di casa si può costruire un vaso decorato da esporre in terrazzo o nel proprio giardino. Perché non provare quest’anno a realizzare un vaso sospeso per piante aeree? Saranno sufficienti 2 metri di tubo di ottone, del filo metallico, una sega manuale e un tronchesi. La manutenzione è davvero semplice, anche per chi non ha il pollice verde. Si può appendere un vaso vicino a una finestra, così potrà avere luminosità a sufficienza, innaffiare 2 o 3 volte a settimana con un vaporizzatore e acqua non calcarea.

Costruire una sveglia... fai da te

Sicuramente molti non sanno cosa farsene dei barattoli di latta una volta utilizzati: in realtà questi sono perfetti per moltissimi progetti creativi. Da una latta di tonno si può ricavare ad esempio un oggetto carino e al tempo stesso utile, come una sveglia. Via libera alla fantasia e alla creatività per personalizzare la propria sveglia riciclata.